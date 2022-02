Pubblicato il trailer di Frammenti di Lei | la nuova serie thriller di Netflix

(Di giovedì 17 febbraio 2022)sta per lanciare unabasata sul romanzo di Karin Slaughter 'Pieces of Her'. Si intitoladi Lei ed è un nuovopronto a coinvolgere il pubblico con una storia...

Advertising

Nextplayer_it : Assassin's Creed: The Ezio Collection - Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Gal Gun: Double Peace, pubblicato un nuovo trailer dedicato al titolo - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Gal Gun: Double Peace, pubblicato un nuovo trailer dedicato al titolo - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Phantom Breaker: Omnia, pubblicato un nuovo trailer che introduce Rin e Gaito - nicorobin4444 : RT @nintendo_hall: Phantom Breaker: Omnia, pubblicato un nuovo trailer che introduce Rin e Gaito -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicato trailer

"Ci sono persone che vorrebbero farmi passare come il cattivo di questa storia", si sente pronunciare all'inizio deldalla voce di Tom Parker, che giocò un ruolo importante nell'ascesa di ...52 minuti fa Non è facile essere alla Casa Bianca...anche se non sei il Presidente. Showtime hail primodi The First Lady - che sarà rilasciata in anteprima domenica 17 aprile - che racconta la storia di tre delle più famose mogli dei Presidenti della storia americana. Viola ...Come promesso giorni fa dallo stesso regista Baz Luhrmann, dietro la macchina da presa per il nuovo film biografico su Elvis Presley, è disponibile da oggi il trailer del suo lungometraggio sulla vita ...Baz Luhrmann ce lo aveva promesso, e ora eccolo qua: il primo trailer di Elvis, il biopic sul Re del Rock con protagonista Austin Butler. Lo attendiamo ormai da tempo, e oggi Elvis è un po' più vicino ...