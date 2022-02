Pechino 2022: Goggia, 'parole madre Brignone? La mia risonanza parla chiaro' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - "Non commento, preferisco non commentare". Risponde così Sofia ai giornalisti che le chiedono di replicare alle parole di Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci, madre di Federica Brignone e giornalista de 'Il Giornale'. "Se ho sentito la Brignone? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni". La madre della Brignone, Maria Rosa Quario, la aveva accusata di 'egocentrismo' e di aver avuto 'un infortunio non grave': "La risonanza magnetica parla chiaro - conclude l'argento olimpico in discesa a Pechino ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - "Non commento, preferisco non commentare". Risponde così Sofia ai giornalisti che le chiedono di replicare alledi Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci,di Federicae giornalista de 'Il Giornale'. "Se ho sentito la? Le ho fatto i complimenti per il bronzo appena sono scesa dall'aereo. Per il resto preferisco glissare, come quando sorvolo in discesa libera che mi viene bene. Non voglio proferire parola e alimentare inutili questioni". Ladella, Maria Rosa Quario, la aveva accusata di 'egocentrismo' e di aver avuto 'un infortunio non grave': "Lamagnetica- conclude l'argento olimpico in discesa a...

