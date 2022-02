Pasalic | «Zapata ci manca molto Ruolo? Mi adatto ovunque voglia il mister»

Advertising

Peppe2379 : @EdwardRed7 Allora 1. l'Atalanta era senza Zapata Ilicic e Pasalic 2. I cambi andavano fatti prima 3. Speri sempre… - JuveReTweet : Sportiello, Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga.… - lanzismo : RT @acmilan: #ACMilan XI: Donnarumma; Kucka, Zapata, Paletta, Romagnoli; Bertolacci, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu #MilanSampdoria h… - calcioverticale : I primi 5 giocatori per produzione offensiva attesa p90’ senza rigori (npxG+xA) del campionato sono: #Ibrahimovic… - Lelle_1509 : Ragazzi urgente. Mi serve un consiglio. Fantacalcio mantra, ho Zaccagni e Pasalic e mi è stato proposto Zambo e Joa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasalic Zapata

"Who needs?", potrebbe dire oggi Gian Piero Gasperini, vittorioso in Europa League ... schierando Pessina al fianco di De Roon e Malinovskyi -a supporto di Muriel. Proprio il colombiano ...Reti: al 16' Ammonizioni:Le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia Alla vigilia del match ... Per quanto riguarda la situaione dell'infermeria, ha detto cheavrà un recupero lungo, ...Mario Pasalic, nella sfida contro l'Olympiacos si è riciclato ... ATTACCANTE - Otto gol, l'assenza di Zapata si fa sentire. "Senza Duvan è diverso, sarà difficile, ma abbiamo anche altri attaccanti in ...Il centrocampista dopo Atalanta-Olympiacos: “La vittoria in casa mancava tanto e speriamo che quella ottenuta stasera possa darci una spinta in più nelle prossime gare” C’è anche quella di Mario ...