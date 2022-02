Palermo, Brunori da 'record': la Juventus osserva (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se c’è un giocatore del Palermo a cui la cura Baldini ha fatto bene, questo è sicuramente Matteo Brunori. In realtà... Leggi su calciomercato (Di giovedì 17 febbraio 2022) Se c’è un giocatore dela cui la cura Baldini ha fatto bene, questo è sicuramente Matteo. In realtà...

Advertising

iscorers : Palermo, Brunori da ‘record’: la Juventus osserva | Mercato - sportli26181512 : Palermo, Brunori da 'record': la Juventus osserva: Se c’è un giocatore del Palermo a cui la cura Baldini ha fatto b… - ILOVEPACALCIO : Palermo: Brunori da record nel giorno peggiore dei rosanero - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, Brunori fa 13: l’italo-brasiliano da record nel giorno peggiore per i... - sporticily : Statistiche da urlo per Matteo #Brunori. Il bomber del #Palermo sulle orme di illustri predecessori come #Amauri e… -