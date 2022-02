Napoli, Zielinski: “Bello segnare davanti a mio fratello, ci giocheremo tutto a Napoli” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Napoli, parla Zielisnski Al termine della sfida di Europa League tra Napoli e Barcellona, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 febbraio 2022), parla Zielisnski Al termine della sfida di Europa League trae Barcellona, il centrocampista azzurro Piotrha rilasciato un’intervista ai microfoni di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - caterinabalivo : Dopo il gol di Zielinski (bellissimo), ho pensato che la vittoria sarebbe stata alla nostra portata, poi il pari su… - pisto_gol : Bar-Nap 1:1 Il Napoli porta via un punto d’oro al CampNou: segna per primo con Zielinski e controlla con autorità… - infoitsport : Barcellona-Napoli 1-1 in Europa League, Zielinski e Torres su rigore - infoitsport : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1, pagelle: Koulibaly è un muro, delude Insigne. Zielinski e Fabian Ruiz promossi -