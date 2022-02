Marchetti: “Sostituto Insigne? Potrebbe essere più di uno” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Siamo ormai alle porte di Barcellona-Napoli, grande incontro di Europa League in programma per stasera alle ore 18:45 al Camp Nou, cornice mai banale di appuntamenti così importanti. Per parlare di questa partita, ma anche del futuro del club azzurro, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky, durante la trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Marchetti, giornalista Sky: “Il Napoli non ha nulla in meno rispetto alle altre. Attenzione al post-Insigne” L’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte di tanti temi riguardanti il Napoli, presente e futuro. Si è parlato del Barcellona, ovviamente, ma anche di Insigne e Fabian: “Sin dall’inizio dell’avventura del Napoli in Europa League abbiamo detto che non ha nulla in meno rispetto alle altre ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022) Siamo ormai alle porte di Barcellona-Napoli, grande incontro di Europa League in programma per stasera alle ore 18:45 al Camp Nou, cornice mai banale di appuntamenti così importanti. Per parlare di questa partita, ma anche del futuro del club azzurro, è intervenuto Luca, giornalista Sky, durante la trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte., giornalista Sky: “Il Napoli non ha nulla in meno rispetto alle altre. Attenzione al post-” L’esperto di mercato Lucaha parlato ai microfoni di Radio Marte di tanti temi riguardanti il Napoli, presente e futuro. Si è parlato del Barcellona, ovviamente, ma anche die Fabian: “Sin dall’inizio dell’avventura del Napoli in Europa League abbiamo detto che non ha nulla in meno rispetto alle altre ...

