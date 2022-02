LIVE Atletica, Lievin 2022 in DIRETTA: alle 20.00 la batteria dei 60 metri di Marcell Jacobs! (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.54 Bene anche lo statunitense Ludwig alla misura di 5.36. Errore per Lisek, Marschall e Sene. 19.52 Omanyala vince la batteria dei 60 metri con un 6.62 davanti a Baker e Cissé (6.65). 19.50 Koppelaar esegue bene il suo primo salto a 5.36, tanti altri bypassano il primo tentativo. 19.48 Comincia la gara del salto con l’asta: presente l’americano Nilsen che ha un personale di 6.02. 19.45 Da evidenziare la presenza di altri due americani di ottimo LIVEllo come Marvin Bracy (6.48 nel 2014, al debutto nel 2022) e Mike Rodgers (6.48 nel 2011), battuto da Marcell Jacobs a Lodz (6.62). 19.42 Stavolta non mancheranno gli avversari per il campione europeo indoor nei 60 metri: su tutti lo statunitense Ronnie Baker, già ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.54 Bene anche lo statunitense Ludwig alla misura di 5.36. Errore per Lisek, Marschall e Sene. 19.52 Omanyala vince ladei 60con un 6.62 davanti a Baker e Cissé (6.65). 19.50 Koppelaar esegue bene il suo primo salto a 5.36, tanti altri bypassano il primo tentativo. 19.48 Comincia la gara del salto con l’asta: presente l’americano Nilsen che ha un personale di 6.02. 19.45 Da evidenziare la presenza di altri due americani di ottimollo come Marvin Bracy (6.48 nel 2014, al debutto nel) e Mike Rodgers (6.48 nel 2011), battuto daJacobs a Lodz (6.62). 19.42 Stavolta non mancheranno gli avversari per il campione europeo indoor nei 60: su tutti lo statunitense Ronnie Baker, già ...

