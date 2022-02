Le mani della ' Ndrangheta sul litorale sud di Roma | 65 arresti Coinvolti anche due carabinieri - FOTO

(Di giovedì 17 febbraio 2022) I clanpuntavano a "colonizzare" ilno , e per farlo sfruttavano la loro consolidata capacità di importare ingenti quantitativi di cocaina dal Sud America , per poi infiltrarsi...

Advertising

matteosalvinimi : Sì ai grilli a tavola, ma guai a bere il vino! Ecco la follia della proposta europea, la Lega farà le barricate per… - RaiNews : 30 anni di Mani Pulite. Storia della tangente che inghiottì l’Italia. Lo speciale interattivo di… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? L'INTER SI MANGIA LE MANI Le notizie ?? - Frafrafra85 : @TCommodity 99% della ricchezza nelle mani dell'1% della popolazione. Trasferire un po' di ricchezza da quel 1% e v… - porro62_m : RT @Lisa90135765: Mani Pulite compie 30 anni. Fu la nostra Rivoluzione Arancione, per condurci definitivamente in bocca alla gabbia UE e di… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della

Sono passati 30 anni dall'inizio diPulite, un'esperienza giudiziaria che avrebbe per sempre ... descrivendo lo stato dell'artelotta alla corruzione prima dell'inizio di quell'indagine e ...I nuovi Galaxy S22 stanno cominciando ad arrivare nelledei primi acquirenti e sembra che si stiano allungando i tempi d'attesa per chi non è riuscito ...dei nuovi top gamma e anchenuova ...Usava un parco come deposito della droga e la bicicletta per spacciare, ma non è sfuggito alla Polizia Municipale che l’ha colto sul fatto e arrestato. È successo sabato pomeriggio. Gli agenti del Rep ...Le mani della locale si imponevano sul territorio, dunque, gestendo o controllando attività nei più svariati settori, da quello ittico a quello della panificazione, dalle gestione e lo smaltimento ...