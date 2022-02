“Io, te e Delia…”, Alex Belli fa una proposta indecente al coinquilino (Di giovedì 17 febbraio 2022) Delia Duran è attratta da Antonio Medugno Nei giorni scorsi, ha pensato di invitarlo a fare una vacanza con lei Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 17 febbraio 2022) Delia Duran è attratta da Antonio Medugno Nei giorni scorsi, ha pensato di invitarlo a fare una vacanza con lei Perizona Magazine.

Advertising

GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - GrandeFratello : Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate... è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia?… - Erya_Val : @gieffepparo @rory_zack No parlava di Delia che ha tirato un ceffone ad alex in magazzino. Basciano voleva picchia… - Eleland19 : Le persone che alzano le mani, Sophie ha detto che delia ha dato uno schiaffo ad Alex in magazzino, vanno squalific… - mediaset82 : @Floriana1979 ma scusate lei sta per i cazzi suoi e lui arriva a svegliarla, delia gioca e fa l'amico a con lei, sc… -