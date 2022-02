Il palese saluto nazista dell'eurodeputato bulgaro per il Tg2 diventa 'presunto': la denuncia di Anzaldi (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il saluto nazista fatto dall'eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (lo stesso di Fratelli d'Italia) è assolutamente inequivocabile, tanto che i giornali di tutto il mondo non ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilfatto dall'Angel Dzhambazki, iscritto al Gruppo Ecr (lo stesso di Fratelli d'Italia) è assolutamente inequivocabile, tanto che i giornali di tutto il mondo non ...

Advertising

globalistIT : Ma dal tg2 cosa possiamo aspettarci? - Martina7_totale : RT @Michele_Anzaldi: Il palese saluto nazista dell’eurodeputato belga per il Tg2 diventa ‘presunto’: la denuncia di Anzaldi - panmatt : RT @Michele_Anzaldi: Il palese saluto nazista dell’eurodeputato belga per il Tg2 diventa ‘presunto’: la denuncia di Anzaldi - zazoomblog : Il palese saluto nazista delleurodeputato belga per il Tg2 diventa presunto: la denuncia di Anzaldi - #palese… - ItaliaViva : RT @Michele_Anzaldi: Il palese saluto nazista dell’eurodeputato belga per il Tg2 diventa ‘presunto’: la denuncia di Anzaldi -