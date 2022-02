Il lavoro sommerso dei docenti è aumentato a dismisura. Le ore effettive sono quelle definite dal CCNL? [LIVE 18 febbraio alle 14.30] (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un sondaggio dell’Osservatorio conti pubblici italiani dedicato alle ore lavorate dai docenti italiani ha messo in luce la differenza tra le ore indicate dal contratto collettivo rispetto a quelle effettive di lavoro. Oltre le lezioni c’è un grande carico di lavoro sia didattico che organizzativo/burocratico. L'articolo Il lavoro sommerso dei docenti è aumentato a dismisura. Le ore effettive sono quelle definite dal CCNL? LIVE 18 febbraio alle 14.30 . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Un sondaggio dell’Osservatorio conti pubblici italiani dedicatoore lavorate daiitaliani ha messo in luce la differenza tra le ore indicate dal contratto collettivo rispetto adi. Oltre le lezioni c’è un grande carico disia didattico che organizzativo/burocratico. L'articolo Ildei. Le oredal1814.30 .

Advertising

carminesantoro : RT @iunioromano: #lavoro #sicurezza Ho depositato un'interrogazione parlamentare per conoscere le iniziative che il Governo intende adottar… - dari_68 : RT @iunioromano: #lavoro #sicurezza Ho depositato un'interrogazione parlamentare per conoscere le iniziative che il Governo intende adottar… - MeridioNews : Lavoro sommerso e sicurezza, segnalati commercianti Controlli della guardia di finanza tra Alcamo e Trapani - ConfcommercioRE : ??Prampolini: il #lavoroaccessorio è indispensabile per rispondere a tutte quelle esigenze saltuarie e occasionali d… - infoitinterno : Guardia di Finanza. Lavoro sommerso e sicurezza dei prodotti, segnalati due commercianti -