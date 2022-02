Green Pass, allerta della Polizia Postale: fate attenzione al certificato clonato (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Polizia Postale ha pubblicato sulle proprie pagine social un’allerta riguardante la truffa del Green Pass clonato: di cosa si tratta. La confusione sul Green Pass, la sua validità temporale, i luoghi e le attività in cui è necessario esibirlo, la validità del codice dopo la terza dose, è tale da aver raggiunto i livelli massimi da quando la misura di prevenzione è stata inserita. Proprio lo stato di confusione che vige in questo periodo ha portato i malintenzionati a cercare di sfruttarla per fini illeciti e truffe che potrebbero fare molti danni a chi ne diviene vittima. Ad allertare la popolazione del possibile tentativo di truffa è stata la Polizia Postale tramite i suoi profili ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Laha pubblicato sulle proprie pagine social un’riguardante la truffa del: di cosa si tratta. La confusione sul, la sua validità temporale, i luoghi e le attività in cui è necessario esibirlo, la validità del codice dopo la terza dose, è tale da aver raggiunto i livelli massimi da quando la misura di prevenzione è stata inserita. Proprio lo stato di confusione che vige in questo periodo ha portato i malintenzionati a cercare di sfruttarla per fini illeciti e truffe che potrebbero fare molti danni a chi ne diviene vittima. Adre la popolazione del possibile tentativo di truffa è stata latramite i suoi profili ...

