Grande Napoli al Camp Nou | 1 - 1 col Barcellona Vince l' Atalanta | ko la Lazio

Advertising

ADeLaurentiis : Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti! #ADL - angelomangiante : Davanti a 75.000 spettatori il Napoli gioca a testa alta. Soffrendo con carattere, coraggio, ma senza mai rinunciar… - Inter : ??? | DIMARCO ?? Prestazione di grande sostanza quella di @FDimarco: ecco le sue parole dopo #NapoliInter ?? - simonedavino96 : RT @ADeLaurentiis: Uno splendido Napoli europeo. Una prova di grande maturità. Bravi tutti! #ADL - tuttonapoli : Di Lorenzo: “Grande partita contro una grande squadra. Ce la giochiamo a Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Napoli

Grande Napoli

Il primo tempo si chiude 1 - 0 per il, che gioca con personalità e concede solo unaoccasione al Barça con Ferran Torres. Nella ripresa il Barcellona cresce e trova il pareggio proprio ...Nella ripresa il Barcellona parte condeterminazione e schiaccia ilnella propria area di rigore ma non riesce a creare occasioni da gol. Per trovare raggiungere il pareggio gli ...Risultati Europa League oggi giovedì 17 febbraio 2022: diretta gol live score delle otto partite d’andata dei playoff che sono in programma.Anche Aurelio De Laurentiis ha voluto fare i complimenti al Napoli dopo il pareggio contro il Barcellona al Camp Nou. Il patron era assente in Catalogna, ma si è fatto sentire via ...