Fiorentina | Maleh | «Posso dare di più Atalanta? Vogliamo rivincere in casa»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Youssef, centrocampista della, ha parlato ai canali del club viola. Ecco le sue dichiarazioni Youssef, centrocampista della, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali viola. LE PAROLE – «Ringrazio il mister per la tanta fiducia che mi sta dando. Cerco ogni giorno diil massimo per trovare più spazio possibile. Sto prendendo fiducia nei miei mezzi e ho segnato anche qualche gol. Lunedì contro lo Spezia abbiamo trovato una vittoria importantissima, il gruppo è unito e in campo si vede. Dobbiamosolo più continuità ai nostri risultati. Sono contento della stagione fatta fin qui, maancora di più. L’? La stiamo preparando bene in allenamento, pensiamo a ritrovare ...

Commenta per primo Questo pomeriggio il centrocampista dellaYoussefha rilasciato una lunga intervista ai media ufficiali del club viola. Questi i temi trattati dal classe '98: 'Ogni tanto mi capita di rivedermi in tv le partite che gioco. Lo ...Ho passato tanto tempo con Sottil ,e Cerofolini , sono più giovani e mi piace stargli dietro ...mai giocato ma mi fa piacere se porto bonus di pari passo con le mie prestazioni per laYoussef Maleh, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in un’intervista ai canali ufficiali viola. LE PAROLE – «Ringrazio il mister per la tanta fiducia che mi sta dando. Cerco ogni giorno di dare ...Fiorentina, Piatek guida l’attacco viola. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico, Piatek, Sottil In attesa del fischio di inizio di ...