Doc Nelle Tue Mani 2 | Ultima Puntata | Informazioni Compromettenti su Andrea!

(Di giovedì 17 febbraio 2022) DocTue2,: Cecilia indaga su Andrea e scopre qualcosa di compromettente sul suo conto. Il medico decide di anticiparla e fa un discorso ai dipendenti dell’ospedale… L’di DocTue2, che dovrebbe concludere definitivamente non solo la stagione ma anche la fiction, è ancora abbastanza lontana. Secondo la programmazione, infatti, ci vuole ancora diverso tempo prima di dover addio ad Andrea e agli altri protagonisti. Continuano però a trapelare notizie sul finale della serie, che vedrà il dottor Fanti compromesso da alcuneche trapeleranno. Ecco che cosa sta per succedere. DocTue2,...

Advertising

chetempochefa : “Adesso Doc è nelle mie mani!” @lucianinalitti con @lucaargentero a #CTCF da @fabfazio ?? - chetempochefa : 'Adesso Doc è nelle mie mani!' ?? @Lucaargentero e @lucianinalitti ?? #CTCF - DBenedectus : Noto al grande pubblico per il ruolo di Riccardo nella serie Doc - Nelle tue mani, Pierpaolo Spollon è un attore gi… - zazoomblog : DOC – Nelle tue mani 2 ecco le anticipazioni degli episodi della quinta serata con Luca Argentero - #Nelle… - infoitcultura : Stasera in tv c'è Doc - Nelle tue mani: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Pierpaolo Spollon è un vero mattatore e lo ha dimostrato anche ad Oggi è un altro giorno . Nel corso della giornata odierna l'attore ditue mani si è lasciato andare a una serie di confidenze sulla sua vita privata con la conduttrice Serena Bortone . Durante l'intervista, in cui ha anche ballato la coreografia di ...2: anticipazioni della puntata 5 Nel primo episodi in onda giovedì 17 febbraio di2, Streghe, Andrea deve fare i conti con il pregiudizio dei colleghi quando decide di aiutare una madre che è ...Pierpaolo Spollon fidanzata: conosciamo meglio l'attore che interpreta lo specializzando Riccardo Bonvegna nella serie televisiva DOC - Nelle tue mani ...Nel frattempo, Fanti stesso ha problemi con l’inchiesta pandemia Covid-19: è al centro del mirino nella quinta puntata. Quinta puntata di Doc (Episodio 10-Padri). Poi, giovedì 17 febbraio 2022 va in o ...