Delia da di matto in diretta | Alex l’ha fatta grossa

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Continua la diatriba traBelli eDuran. L’atteggiamento dell’attore non è piaciuto ed è scoppiata la rabbia della Duran. Caos nella casa. La situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip è sempre più instabile. L’ingresso diBelli sta rompendo degli equilibri che si erano formati. Poco fa, a questo proposito, un gesto dell’attore ha mandato in escandescenza sua moglie,Duran. Fonte Screen TvQuanto accaduto nella puntata di lunedì ha spiazzato tutti. L’ingresso come ospite diBelli è stato, per molti, inaspettato. Dall’altra parte, però, si è innescata una certa curiosità per vedere che tipo di atteggiamenti ci saranno nella casa. Sicuramente la scelta di Belli non è molto piaciuta a sua moglie anche se, nelle ultime ore, stanno cercando un punto ...