Comitati Rocca Cencia | no a revamping Tmb

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma – “Siamo contrari aldel Tmb diche si dice si debba fare per mettere in sicurezza l’impianto. Noi siamo contrari. Vogliamo la chiusura dell’impianto perché immerso tra le case. Abbiamo depositato un ricorso al Tar in cui ricordiamo anche l’aumento della trasferenza a 1000 tonnellate al giorno e 700 tonnellate giornaliere nel Tmb”. Così Alfredo Nunziata, portavoce del comitato ‘Prato lungo-’, nel corso di un’audizione alla commissione Ambiente della Regione Lazio dedicata proprio al tema dell’impiantistica per i rifiuti nella zona di, a Roma. “Ricordo- ha aggiunto- che attualmente oltre all’impianto Ama ci sono due impianti di indifferenziata per 52 Comuni della provincia di Roma con un impatto importare anche sul ...

