Calcio: Allegri 'indeciso sul tridente nel derby, Bonucci out per affaticamento' (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 Feb.(Adnkronos) - "Quella di domani è una partita complicata, non so se schiererò il tridente davanti con Dybala, Vlahovic e Morata. Bonucci purtroppo non ci sarà, ha un affaticamento al polpaccio ed è ancora in dubbio per la Champions. Anche Bernardeschi non è pronto, ha un'infiammazione all'adduttore e non possiamo rischiare di perderlo. E poi mancheranno Chiellini e Chiesa". Lo dice Massimiliano Allegri a proposito della formazione che la Juve schiererà in campo nel derby di Torino, domani, all'Allianz Stadium. "In difesa -aggiunge Allegri in conferenza stampa- ci sono De Ligt e Rugani e Cuadrado che schiererò domani come terzino destro. A centrocampo giocheranno uno tra Locatelli Arthur, e uno tra McKennie e Zakaria, che fa meglio l'interno del centrale, ruolo in cui non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 Feb.(Adnkronos) - "Quella di domani è una partita complicata, non so se schiererò ildavanti con Dybala, Vlahovic e Morata.purtroppo non ci sarà, ha unal polpaccio ed è ancora in dubbio per la Champions. Anche Bernardeschi non è pronto, ha un'infiammazione all'adduttore e non possiamo rischiare di perderlo. E poi mancheranno Chiellini e Chiesa". Lo dice Massimilianoa proposito della formazione che la Juve schiererà in campo neldi Torino, domani, all'Allianz Stadium. "In difesa -aggiungein conferenza stampa- ci sono De Ligt e Rugani e Cuadrado che schiererò domani come terzino destro. A centrocampo giocheranno uno tra Locatelli Arthur, e uno tra McKennie e Zakaria, che fa meglio l'interno del centrale, ruolo in cui non ...

