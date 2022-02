Atp Marsiglia 2022 | programma | orari ed ordine di gioco venerdì 18 febbraio

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il, glie l’didel torneo Atp diper la giornata di18. E’ tempo di quarti di finale sul veloce indoor della cittadina francese. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il russo Karatsev opposto al sorprendente giocatore di casa Bonzi. Successivamente scenderanno in campo per gli altri due match di giornata il qualificato russo Safiullin e l’altro tennista sovietico Rublev. Lo sfidante del primo uscirà fuori dalla sfida di questa sera tra il greco Tsitsipas ed il francese Gaston. Il secondo se la vedrà con uno tra il transalpino Pouille o il moldavo Albot, in campo quest’oggi nell’ultimo incontro in. Chiuderanno infine il biellorusso Ivashka ed il canadese ...