Altroconsumo | qual è il sistema di riscaldamento più green e conveniente?

(Di giovedì 17 febbraio 2022), la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, insieme a alle organizzazioni consumatori di Repubblica Ceca (dTest), Polonia (Federacja Konsumentow), Spagna (OCU) e all’organizzazione ombrello europea BEUC (attraverso il progetto “Decarbonize Heating”), ha commissionato uno studio alla società di analisi economica Element Energy, allo scopo di individuare quelle che saranno le migliori opzioni dinel prossimo futuro (dove per migliore si intendono le soluzioni più efficienti,e convenienti).L’analisi valuta tre sistemi didifferenti in due ambienti abitativi, una casa unifamiliare e un appartamento in un condominio:1. le pompe a calore elettriche (sistemi aria-acqua in grado di riscaldare la casa dal pavimento o tramite radiatore)2. le pompe a calore ...