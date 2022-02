Alessandro Basciano, il Grande Fratello lo punisce: il comunicato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alessandro Basciano è stato punito dal Grande Fratello Vip dopo aver litigato, per l’ennesima volta, con Sophie Codegoni. Tutto è nato questo pomeriggio quando l’ex tronista ha parlato sopra Alessandro e lui ha sbottato: “Sto parlando io, se mi parli sopra mi rode il C! Parlo e mi parli sopra, non sei al centro dell’attenzione in questo momento, se ti sto sul C che ci stai a fare con me? Basta, falla finita!“. Una rispostaccia che ha fatto sorridere Alex Belli – che ha assistito alla scena – scatenando l’ira di Alessandro Basciano. “Non c’è un C da ridere, te le dò veramente eh! Non sto giocando, la prossima volta che passo e ridi.. Non fatemi perdere il controllo! Non sto scherzando! Ti lancio un peso! Questo è il rispetto?“. Dopo aver minacciato Alex di botte, ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 febbraio 2022)è stato punito dalVip dopo aver litigato, per l’ennesima volta, con Sophie Codegoni. Tutto è nato questo pomeriggio quando l’ex tronista ha parlato soprae lui ha sbottato: “Sto parlando io, se mi parli sopra mi rode il C! Parlo e mi parli sopra, non sei al centro dell’attenzione in questo momento, se ti sto sul C che ci stai a fare con me? Basta, falla finita!“. Una rispostaccia che ha fatto sorridere Alex Belli – che ha assistito alla scena – scatenando l’ira di. “Non c’è un C da ridere, te le dò veramente eh! Non sto giocando, la prossima volta che passo e ridi.. Non fatemi perdere il controllo! Non sto scherzando! Ti lancio un peso! Questo è il rispetto?“. Dopo aver minacciato Alex di botte, ...

