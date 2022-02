Ultime Notizie Roma del 16-02-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno crisi Russia Ucraina in primo piano così con i tentativi di mediazione per evitare il conflitto questa mattina a Mosca annunciato che le sue truppe stanno lasciando la Crimea malato e chi è che non notano Chiari di descalation non abbiamo ancora visto alcun ritiro da parte delle truppe russe ha dichiarato il presidente ucraino ha zielinski alla BBC intervistato in un campo di addestramento militare dell’Ucraina occidentale Filippi ha aggiunto che quando le truppe russe si ritireranno lo vedranno tutti non solo l’esercito Per ora sono solo parole sulla stessa linea la nato che ha sentito le aperture della Russia verso un’uscita diplomatica dalla crisi finora non ha visto alcuna di escalation sul terreno al contrario dice il segretario generale stoltenberg E vediamo un accumulo di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno crisi Russia Ucraina in primo piano così con i tentativi di mediazione per evitare il conflitto questa mattina a Mosca annunciato che le sue truppe stanno lasciando la Crimea malato e chi è che non notano Chiari di descalation non abbiamo ancora visto alcun ritiro da parte delle truppe russe ha dichiarato il presidente ucraino ha zielinski alla BBC intervistato in un campo di addestramento militare dell’Ucraina occidentale Filippi ha aggiunto che quando le truppe russe si ritireranno lo vedranno tutti non solo l’esercito Per ora sono solo parole sulla stessa linea la nato che ha sentito le aperture della Russia verso un’uscita diplomatica dalla crisi finora non ha visto alcuna di escalation sul terreno al contrario dice il segretario generale stoltenberg E vediamo un accumulo di ...

