Tommaso Zorzi fermato dalla Polizia perché aveva una borsetta: “Pensavano l’avessi rubata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tommaso Zorzi racconta sui social un fatto estremamente singolare. Tommaso Zorzi è stato fermato in strada da 2 poliziotti, convinti che la borsetta che aveva con sé fosse rubata. Un episodio ridicolo che ci viene raccontato su Instagram dallo stesso Zorzi. L’opinionista ed influencer ha spiegato nelle storie come passeggiando o per le vie di Milano: «Stavo sul marciapiede, quando vedo dall’altra parte della strada 3 poliziotti che mi stavano fissando, io che guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango là per capire cosa volessero». Tommaso Zorzi fermato dalla Polizia senza alcun motivo, solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)racconta sui social un fatto estremamente singolare.è statoin strada da 2 poliziotti, convinti che lachecon sé fosse. Un episodio ridicolo che ci viene raccontato su Instagram dallo stesso. L’opinionista ed influencer ha spiegato nelle storie come passeggiando o per le vie di Milano: «Stavo sul marciapiede, quando vedo dall’altra parte della strada 3 poliziotti che mi stavano fissando, io che guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango là per capire cosa volessero».senza alcun motivo, solo ...

Advertising

LaStampa : Milano, Tommaso Zorzi fermato dalla polizia: 'Credevano che fossi un ladro perché avevo una borsa' - Elbarunetto : RT @booksspell: alexa play “che ti nego? è evidente” by tommaso zorzi #jerù - booksspell : alexa play “che ti nego? è evidente” by tommaso zorzi #jerù - banaedr : Tommaso Zorzi fermato dalla polizia per la borsa che indossa: «Credevano fossi un ladro» - sunvflower_ : Quello che è successo a Tommaso Zorzi è al due poco imbarazzante. Gli anni passano il mondo va avanti (circa) e la… -