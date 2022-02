Terna, Garri “Innovazione decisiva per gestire la complessità” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Innovazione e digitalizzazione sono al centro del nostro Piano Industriale, che è sostenibile per definizione perchè quello che fa è permettere l'elettrificazione dei consumi”. Lo ha detto Massimiliano Garri, direttore Innovation & Market Solutions di Terna, in un'intervista all'Italpress. Nel Piano Industriale ‘Driving Energy' la società che gestisce la rete elettrica italiana ha previsto 900 milioni di euro dedicati alla digitalizzazione e all'Innovazione. “Fino a una decina di anni fa – ha continuato Garri – i punti da cui l'energia entrava nella rete di Terna erano circa 800. Oggi sono quasi un milione. Per gestire questa complessità occorre l'aiuto della tecnologia e della digitalizzazione: automazione della rete, gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “e digitalizzazione sono al centro del nostro Piano Industriale, che è sostenibile per definizione perchè quello che fa è permettere l'elettrificazione dei consumi”. Lo ha detto Massimiliano, direttore Innovation & Market Solutions di, in un'intervista all'Italpress. Nel Piano Industriale ‘Driving Energy' la società che gestisce la rete elettrica italiana ha previsto 900 milioni di euro dedicati alla digitalizzazione e all'. “Fino a una decina di anni fa – ha continuato– i punti da cui l'energia entrava nella rete dierano circa 800. Oggi sono quasi un milione. Perquestaoccorre l'aiuto della tecnologia e della digitalizzazione: automazione della rete, gestione ...

