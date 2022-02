Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: l'agghiacciante scoperta di Selina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A Tempesta d'amore, durante i prossimi episodi, tutti i segreti verranno a galla e per Christoph Saalfeld le cose si metteranno davvero molto male. L'albergatore, da diverse settimane, ha stretto un accordo con il dottor Kamml dopo averlo ricattato e ha fatto credere ad Ariane di avere un tumore al cervello per spingerla a cedere a lui e a Werner le sue quote dell'hotel. Dopo qualche tempo, il suo socio ha scoperto il terribile piano dell'albergatore e, seppur non condividendolo, alla fine ha deciso di appoggiarlo, con la speranza di poter assegnare alla dark lady un tutore legale e riprendersi la proprietà dell'albergo. I due imprenditori, però, hanno sottovalutato il sentimento di Erik Vogt per la Kalenberg, la quale ha deciso di accettare la proposta di matrimonio dell'uomo, una situazione che farebbe di lui l'unico tutore di Ariane. Gli ostacoli, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ad', durante i prossimi episodi, tutti i segreti verranno a galla e per Christoph Saalfeld le cose si metteranno davvero molto male. L'albergatore, da diverse settimane, ha stretto un accordo con il dottor Kamml dopo averlo ricattato e ha fatto credere ad Ariane di avere un tumore al cervello per spingerla a cedere a lui e a Werner le sue quote dell'hotel. Dopo qualche tempo, il suo socio ha scoperto il terribile piano dell'albergatore e, seppur non condividendolo, alla fine ha deciso di appoggiarlo, con la speranza di poter assegnare alla dark lady un tutore legale e riprendersi la proprietà dell'albergo. I due imprenditori, però, hanno sottovalutato il sentimento di Erik Vogt per la Kalenberg, la quale ha deciso di accettare la proposta di matrimonio dell'uomo, una situazione che farebbe di lui l'unico tutore di Ariane. Gli ostacoli, ...

