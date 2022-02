Siri è diventata un' assistente morale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Momenti di confusione, iersera, quando sono rincasato e come sempre ho chiesto adi mettere su della musica, per l’occasione del pop demodé di Francesco Baccini.ha risposto di no. Allora, temendo non avesse sentito bene, mi sono avvicinato e ho ribadito: “Baccini”. Edi nuovo: “No”. Donde cotanta refrattarietà? Mi son ricordato all’improvviso di aver letto da qualche parte che adesso un secco “no” è la replica cheoppone a qualsiasi proposta sconcia le venga avanzata; mentre prima – ammetto però di non averlo sperimentato – a chi le suggeriva zozzerierispondeva con un’arguzia che poteva essere travisata per incoraggiamento. Stai a vedere cheha frainteso Baccini per bacini, mi son detto; allora ho scandito ancora una volta il cognome, aggiungendo a ...