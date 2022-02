Serie A. La salvezza della Salernitana nelle mani di Davide Nicola e di… Papa Francesco (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il cambio della guardia si è consumato alla guida della Salernitana. La missione salvezza è stata affidata a Davide Nicola. Nonostante gli ultimi due risultati utili consecutivi, la prima mini striscia stagionale, mister Colantuono non è stato ritenuto idoneo a guidare la Salernitana nella parte conclusiva e decisiva della stagione. Il patron Iervolino ed il direttore Sabatini hanno deciso di affidare la “nuova” Salernitana imbastita dopo il cambio societario a Davide Nicola che di salvezze impossibili è il profeta. L’impresa di Crotone l’ha consegnato alla leggenda anche per il singolare ex voto prescelto per festeggiarla: una cavalcata in bicicletta da Crotone fino alla Basilica di Superga a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il cambioguardia si è consumato alla guida. La missioneè stata affidata a. Nonostante gli ultimi due risultati utili consecutivi, la prima mini striscia stagionale, mister Colantuono non è stato ritenuto idoneo a guidare lanella parte conclusiva e decisivastagione. Il patron Iervolino ed il direttore Sabatini hanno deciso di affidare la “nuova”imbastita dopo il cambio societario ache di salvezze impossibili è il profeta. L’impresa di Crotone l’ha consegnato alla leggenda anche per il singolare ex voto prescelto per festeggiarla: una cavalcata in bicicletta da Crotone fino alla Basilica di Superga a ...

