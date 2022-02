Sci alpino oggi | combinata donne Pechino 2022 | orari | startlist | canale tv | streaming | pettorali italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Lafemminile è l’ultima gara individuale di scialle Olimpiadi pechinesi. L’Italia può sognare in grande con tre frecce da medaglia al proprio arco, ma sarà dura arginare le ambizioni delle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener e della statunitense Mikaela Shiffrin. Proveranno a dire la loro Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni, chiamate ad una grande manche in discesa per poi tentare il tutto per tutto tra i pali snodabili. L’evento maschile insegna che le sorprese sono possibili, nonostante il cammino verso l’oro appaia assai tortuoso. Anche Nicol Delago si presenterà al cancelletto di partenza: la più grande delle sorelle può destreggiarsi bene fra le porte larghe, mentre in slalom è difficile indicare il suo potenziale. Scopriamo glidellain programma stamattina, ...