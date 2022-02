Sci alpino | fallimento Italia | zero medaglie in campo maschile per la seconda Olimpiade di fila

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) 14 Febbraio 2014, è questo il giorno dell’ultima medaglia olimpica vinta dall’nello sci. Era il bronzo di Christof Innerhofer in combinata e da quel momento sono passate due Olimpiadi (PyeongChang e Pechino) senza nemmeno vedere un azzurro sul podio. Un vero e propriodi atleti, allenatori, federazione e la paura è quella che il copione possa ripetersi anche nel 2026 a Milano-Cortina. Il disastro di Pechino si era già palesato ancora prima di partire per la Cina, con l’che ha potuto schierare solamente sette atleti. Uno smacco clamoroso per una nazione che è sempre stata al vertice dello scimondiale e che si ritrova invece lontanissima da paesi come l’Austria, la Svizzera, ma anche Norvegia e Francia. Nella squadra azzurra non c’è una ...