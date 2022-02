Sarri all'esame Porto senza Immobile: 'Vogliamo andare avanti in Europa' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una sfida quasi impossibile, contro una formazione che negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene in Europa. Ma Maurizio Sarri invita la sua Lazio a giocarsela, senza fare troppi calcoli e senza ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una sfida quasi impossibile, contro una formazione che negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene in. Ma Maurizioinvita la sua Lazio a giocarsela,fare troppi calcoli e...

Advertising

sportli26181512 : Sarri all'esame Porto senza Immobile: 'Vogliamo andare avanti in Europa': Sarri all'esame Porto senza Immobile: 'Vo… - Gazzetta_it : Lazio, Sarri all'esame Porto senza Immobile: 'Vogliamo andare avanti in #EuropaLeague' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, col Porto Immobile è out. Sarri: 'Speriamo di recuperarlo per Udine, anche all'80%...' - Luxgraph : Porto-Lazio, Sarri: 'Teniamo all'Europa, ma loro fortissimi' - TuttoMercatoWeb : Lazio, col Porto Immobile è out. Sarri: 'Speriamo di recuperarlo per Udine, anche all'80%...' -