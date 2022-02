Plumcake alla banana: a colazione o a merenda, genuino ed economico. (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Plumcake alla banana è una torta tanto semplice da realizzare quanto genuina ed economica! Pochi minuti per prepararla, qualche banana troppo matura e porterete in tavola un dolce da leccarsi i baffi, risparmiando ed evitando di passare ore e ore davanti ai fornelli: poca spesa, ma tanta resa! Perfetta a colazione o a merenda per ritrovare la giusta carica, farà la felicità dei piccoli di casa per quel suo sapore gustoso, ma leggero. Curiose di scoprire la ricetta? Iniziamo! Plumcake alla banana: ingredienti e preparazione Per questo dolce squisito procuratevi: zucchero grezzo, 150 g uova grandi, 2 farina di tipo 00, 250 g olio di semi, 110 ml lievito per dolci, 1 bustina cannella, q.b. secondo le preferenze personali banane, 3 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilè una torta tanto semplice da realizzare quanto genuina ed economica! Pochi minuti per prepararla, qualchetroppo matura e porterete in tavola un dolce da leccarsi i baffi, risparmiando ed evitando di passare ore e ore davanti ai fornelli: poca spesa, ma tanta resa! Perfetta ao aper ritrovare la giusta carica, farà la felicità dei piccoli di casa per quel suo sapore gustoso, ma leggero. Curiose di scoprire la ricetta? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questo dolce squisito procuratevi: zucchero grezzo, 150 g uova grandi, 2 farina di tipo 00, 250 g olio di semi, 110 ml lievito per dolci, 1 bustina cannella, q.b. secondo le preferenze personali banane, 3 ...

Advertising

Dodajoya : Ho appena sfornato un mega plumcake alla banana e cioccolato fondente. Non vi do la ricetta perché non ricordo nem… - tempestaRN : Plumcake alla vaniglia e caffe doppio stamattina buongiornoooo - lostwhite : Per superare l'ep 9 di Not Me ho bisogno di qualcosa di dolce. Quindi sto preparando il Plumcake di Mele alla Cannella... - lamiabuonaforc2 : MINI PLUMCAKE ALLE MELE super soffici realizzati con un impasto pronto in un attimo e vi serve solo una frusta????Ric… - PassioneCirio : Un'idea sfiziosa, ideale per il pranzo in ufficio ?? Il plumcake alla pizzaiola con il sapore pieno e tutta la polpo… -