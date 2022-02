Picchia la compagna in hotel, denunciato ad Ancona (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta Gli agenti della Questura di Ancona sono intervenuti presso l'hotel Italia perché la receptionist aveva segnalato un'aggressione ad una donna all'interno dell'albergo, da parte del suo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta Gli agenti della Questura disono intervenuti presso l'Italia perché la receptionist aveva segnalato un'aggressione ad una donna all'interno dell'albergo, da parte del suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Picchia compagna Picchia la compagna in hotel, denunciato ad Ancona commenta Gli agenti della Questura di Ancona sono intervenuti presso l'Hotel Italia perché la receptionist aveva segnalato un'aggressione ad una donna all'interno dell'albergo, da parte del suo ...

Picchia la compagna e la minaccia col ferro da stiro: arrestato commerciante ... che aveva picchiato e minacciato con un ferro da stiro rovente la sua compagna, è stato arrestato a San Valentino Argomenti trattati Napoli, 32enne picchia e minaccia la compagna con un ferro da ...

Picchia i figli e li costringe a dormire fuori casa, 15 anni di violenze: allontanato padre violento Picchia i figli e li costringe a dormire fuori casa. Scatta il divieto di avvicinamento per un 56enne romeno che per 15 anni ha maltrattato la sua famiglia. Il provvedimento è stato eseguito la scorsa ...

