Pechino 2022, Malagò svela la portabandiera della cerimonia di chiusura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Inizialmente, prima dell'infortunio di Sofia Goggia era stata designata Michela Moioli Mancano pochi giorni e poi terminerà anche l'edizione olimpica invernale dei Giochi di Pechino 2022. Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, da qualche giorno tornato negativo dopo la positività al Covid ha sciolto le riserve sul portabandiera della cerimonia di Pechino 2022. Inizialmente, prima dell'infortunio di Sofia Goggia era stata designata Michela Moioli. La snowborder, poi argento con Omar Visintin ha poi preso le veci della sciatrice per l'apertura. Nella cerimonia di Pechino 2022 a rappresentarci ci sarà la prima medaglia di questa rassegna, Francesca Lollobrigida del pattinaggio in pista ...

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - Davide_Atta04 : RT @Eurosport_IT: Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pechino 20… - serenel14278447 : Lollobrigida portabandiera alla cerimonia di chiusura -