Paola Taglialatela scomparsa, cosa è successo? Tutta la storia: quanti anni aveva, quando è sparita, dove viveva, famiglia, foto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Paola Tagliatela è una ragazza scomparsa da Nichelino (in provincia di Torino) il 16 febbraio del 1994. Da quel giorno non si hanno più sue notizie. Leggi anche: Saman Abbas, Tutta la storia: cosa è successo? È stata ritrovata? Corpo, resti, fidanzato, sensitivo, ultime notizie cosa è successo a Paola Tagliatela? Paola Tagliatela aveva 17... Leggi su donnapop (Di mercoledì 16 febbraio 2022)Tagliatela è una ragazzada Nichelino (in provincia di Torino) il 16 febbraio del 1994. Da quel giorno non si hanno più sue notizie. Leggi anche: Saman Abbas,la? È stata ritrovata? Corpo, resti, fidanzato, sensitivo, ultime notizieTagliatela?Tagliatela17...

Advertising

SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: 'Speriamo comunque in bene': Appello del papà di Paola Taglialatela, scomparsa da #Nichelino (#Torino) il #16febbraio… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Speriamo comunque in bene': Appello del papà di Paola Taglialatela, scomparsa da #Nichelino (#Torino) il #16febbraio… - mifrasc : RT @chilhavistorai3: 'Speriamo comunque in bene': Appello del papà di Paola Taglialatela, scomparsa da #Nichelino (#Torino) il #16febbraio… - chilhavistorai3 : 'Speriamo comunque in bene': Appello del papà di Paola Taglialatela, scomparsa da #Nichelino (#Torino) il… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Taglialatela Persone scomparse, è record: più di 17 mila denunce nel 2021 ilmattino.it