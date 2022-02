Pagelle Inter Liverpool: Calhanoglu e Perisic le note positive, male Dzeko e Lautaro – VOTI (Di giovedì 17 febbraio 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022: Pagelle Inter Liverpool Le Pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Liverpool, valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2021/2022. TOP: Calhanoglu, Perisic,, Mané FLOP: Dzeko, Lautaro VOTI Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6 (87? Ranocchia SV), Bastoni 6 (90? Dimarco SV); Dumfries 6,5 (87? Darmian SV), Vidal 6,5 (87? Gagliardini SV), Brozovic 6,5, Calhanoglu 7, Perisic 7; Dzeko 5, Lautaro 5 (70? Sanchez SV). All: Simone Inzaghi. Liverpool ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per l’andata degli ottavi della Champions League 2021/2022. TOP:,, Mané FLOP:(3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6,5, De Vrij 6 (87? Ranocchia SV), Bastoni 6 (90? Dimarco SV); Dumfries 6,5 (87? Darmian SV), Vidal 6,5 (87? Gagliardini SV), Brozovic 6,5,7,7;5,5 (70? Sanchez SV). All: Simone Inzaghi....

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - TuttoMercatoWeb : La pagelle dell'Inter - Uno Skriniar versione muro non basta. Dzeko stecca la notte Champions - BandieraInter : Le pagelle di #InterLiverpool: #Perisic mostruoso, #Dzeko sbaglia troppo - Sport_Fair : #InterLiverpool, in salita la qualificazione ai quarti per la squadra di Inzaghi: i Reds scappano nel finale, le pa… - SimoneTogna : #interliverpool, #inter, le pagelle: #Handanovic poco reattivo, #Skriniar roccia, #Vidal guerriero, Calha con perso… -