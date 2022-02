Nuova Zelanda | la musica di James Blunt usata per disperdere i manifestanti No vax

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Leggi Anche Proteste per misure anti - Covid in: camion circondano il Congresso Sempre su Twitter, a rispondere all'artista è stato Trevor Mallard, speaker del Parlamento neozelandese, ...

Advertising

Piergiulio58 : RT @eastwestEU: Nel mezzo delle tensioni nel Pacifico, i due Paesi ratificano l'aggiornamento al trattato di libero scambio nato nel 2008:… - miriamartemisya : RT @Winches73529523: ?????? ???? I Ricercatori della Nuova Zelanda scoprono gli stessi 'corpi estranei' nei VACCINI trovati dal Delgado della Q… - miriamartemisya : RT @net_unix: componenti nanotecnologici sono stati trovati all'interno del 'vaccino' Pfizer anche in un laboratorio della Nuova Zelanda. I… - RADIOBRUNO1 : Nuova Zelanda: la polizia usa la musica di James Blunt per disperdere i manifestanti #JamesBlunt - CatelliRossella : Lgbt: Nuova Zelanda mette al bando 'terapie di conversione' - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova Zelanda

Leggi Anche Proteste per misure anti - Covid in: camion circondano il Congresso Sempre su Twitter, a rispondere all'artista è stato Trevor Mallard, speaker del Parlamento neozelandese, che ha cinguettato: 'Accettiamo la sua gentile ...2 19. Ungheria 3 20. Repubblica Ceca 2 21. Slovacchia 1 22. Bielorussia 2 23. Spagna 1 23. Ucraina 1 25. Belgio 1 25. Estonia 1 25. Lettonia 1 25. Polonia 1Durante una missione scientifica a largo della Nuova Zelanda è stato trovato un piccolo di squalo fantasma o chimera, un pesce che vive a grandi profondità piuttosto difficile da studiare. Per i ...Medagliere dei Giochi invernali di Pechino dopo la dodicesima giornata di finali. oro argento bronzo totali: Norvegia 13 7 8 28 Germania 10 6 4 20 Stati Uniti 8 7 4 19 Cina 7 4 2 13 Austria 6 7 4 17 ...