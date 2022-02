Notte di fuoco al Grande Fratello tra gelosie | litigi e chiarimenti VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando arriva Alex Belli nella casa delVip 6 la differenza si sente, eccome! Questalunghissima che hanno passato i concorrenti lo dimostra. Per tutto il giorno i coniugi Belli – Duran hanno discusso e chiarito, parlato e litigato. Ma l’apice è stato raggiunto in sauna, dove il Man ha passato ore a discorrere per ore, anche con esiti tragicomici. Andiamo con ordine e scopriamo che cos’è successo. Delia perde la pazienza con Alex Le telecamere del reality di Canale 5 ieri sono state tutto il giorno fisse sul Belliful, nonostante le proteste dei fan sui social. La discussione di ieri tra Delia e Alex verteva su quanto accaduto tra lei e Barù. Belli ha cercato per tutto il tempo di spiegarle che aveva sbagliato e si era messa in cattiva luce. Nelle ore in cui hanno parlato sulla faccenda, l’attore ha cercato di ...