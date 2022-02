No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: “Parole terribili” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ha fatto una affermazione terribile”. Il senatore M5S, Pietro Lorefice, contro Pierpaolo Sileri durante l’assemblea congiunta dei parlamentari grillini convocata per fare il punto sul Green pass. L’esponente 5 Stelle si riferisce alle affermazioni fatte il 25 gennaio dal sottosegretario alla Salute – “Vi renderemo la vita difficile”, ha detto Sileri rivolgendosi a un ospite no vax e no Green pass presente nello studio di Di Martedì – che ha prontamente replicato: il senatore Lorefice “ha qualche problema nella comprensione di quello che ho detto, o forse non ha visto il video. Non è carino mettermi in bocca queste Parole, mi sembra una cosa discutibile”. “Non ho mai attaccato i non vaccinati, semmai i complottisti, quelli che minacciano di morte, quelli che pensano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ha fatto una affermazione terribile”. Il senatore M5S, PietroPierpaolodurante l’assemblea congiunta dei parlamentari grillini convocata per fare il punto sul Green pass. L’esponente 5 Stelle si riferisce alle affermazioni fatte il 25 gennaio dal sottosegretario alla Salute – “Vi renderemo la vita difficile”, ha dettorivolgendosi a un ospite no vax e no Green pass presente nello studio di Di Martedì – che ha prontamente replicato: il senatore“ha qualche problema nella comprensione di quello che ho detto, o forse non ha visto il video. Non è carino mettermi in bocca queste, mi sembra una cosa discutibile”. “Non ho mai attaccato i non vaccinati, semmai i complottisti, quelli che minacciano di morte, quelli che pensano ...

Advertising

lifestyleblogit : No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: 'Parole terribili' - - fisco24_info : No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: 'Parole terribili': (Adnkronos) - Il senatore 5 Stelle si riferisce alle paro… - italiaserait : No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: “Parole terribili” - sulsitodisimone : No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: 'Parole terribili' -

Ultime Notizie dalla rete : vax Lorefice No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: "Parole terribili" Coltorti: "E' schiaffo a italiani" No vax, Sileri: "Vita difficile? Regole già esistono" Lorefice "Il 25 gennaio Sileri ha fatto una affermazione terribile: 'per tutelare gli italiani renderemo ai ...

Mattei ricorre alla Consulta contro il green pass sui trasporti pubblici Il no vax Ugo Mattei rappresenta come avvocato cinque parlamentari non vaccinati, in un ricorso alla ... Pino Cabras, Emanuela Corda, Pietro Lorefice, Simona Suriano e Andrea Vallascas. La ragione del ...

No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: "Parole terribili" Adnkronos No vax, Lorefice (M5S) contro Sileri: "Parole terribili" Non mi riconosco in queste affermazioni, disconosco tante dichiarazioni fatte da Sileri", è stato lo sfoga di Lorefice. Cosa ha detto Sileri "Vi renderemo la vita difficile". Così Sileri, ...

Cancellato il super Green Pass da e per le isole Il primo commento è del sentore M5s Pietro Lorefice: “Sono molto felice che il Senato abbia ... dei cittadini delle isole minori non deve essere confusa con posizioni No vax o negazionismi vari.

Coltorti: "E' schiaffo a italiani" No, Sileri: "Vita difficile? Regole già esistono""Il 25 gennaio Sileri ha fatto una affermazione terribile: 'per tutelare gli italiani renderemo ai ...Il noUgo Mattei rappresenta come avvocato cinque parlamentari non vaccinati, in un ricorso alla ... Pino Cabras, Emanuela Corda, Pietro, Simona Suriano e Andrea Vallascas. La ragione del ...Non mi riconosco in queste affermazioni, disconosco tante dichiarazioni fatte da Sileri", è stato lo sfoga di Lorefice. Cosa ha detto Sileri "Vi renderemo la vita difficile". Così Sileri, ...Il primo commento è del sentore M5s Pietro Lorefice: “Sono molto felice che il Senato abbia ... dei cittadini delle isole minori non deve essere confusa con posizioni No vax o negazionismi vari.