Liverpool, Klopp: «Sono emozionato. Inter squadra di qualità»

Il tecnico del Liverpool Klopp ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video. Le dichiarazioni dell'allenatore prima del match con l'Inter

Ai microfoni di Amazon Prime Video, Jurgen Klopp ha parlato prima di Inter-Liverpool.

PARTITA – «Sono emozionato. È la Champions, è normale affrontare squadre molto forti come l'Inter. Li rispettiamo, stanno facendo un'ottima stagione. Lukaku se n'è andato, ma hanno preso Dzeko: Sono una squadra molto forte».

Inter – «Cosa mi aspetto? qualità mista ad attitudine. Hanno grande esperienza, un buon mix di caratteristiche. Sarà difficile affrontarli, dovremo faticare per trovare gli spazi. Sono una ...

