La Uefa Champions League è ripartita, dove guardare stasera Inter - Liverpool (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutto è pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Liverpool di stasera. Le fasi a eliminazione diretta della Uefa Champions League sono ufficialmente incominciate, con una bella dose di gol che ha inaugurato gli ottavi ieri sera: la rete di Mbappé con cui il Paris Saint-Germain ha battuto in casa il Real Madrid, certo, ma soprattutto con la sonora cinquina che il Manchester City ha rifilato a uno Sporting Lisbona surclassato davanti al pubblico di casa. E ora tocca all'Inter scendere in campo a Milano contro il Liverpool, mentre il Salisburgo dovrà vedersela alla stessa ora contro il Bayern Monaco. dove vedere la partita Inter - Liverpool Il fischio d'inizio a San Siro per il match ...

Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - angelomangiante : Il calciatore italiano più vincente degli ultimi 12 mesi: ? Champions League 2021 ? Euro 2020 ? Supercoppa UEFA 20… - Eurosport_IT : ?? Coppa Italia 2014 ?? SuperCoppa Italiana 2014 ?? Europa League 2019 ?? Champions League 2021 ?? Euro 2020 ?? Supercopp… - luiscgs00 : @guganoid @areaslb @VelhoEstilo @bancadadeleao Copyright do hino da Champions.. UEFA nao perdoa - Betpointnews : L'Inter di Inzaghi ospita il Liverpool di Klopp a San Siro per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa Champions Serie A femminile: approvato il nuovo format per alzare il livello Commenta per primo Cambiamenti in vista per la serie A femminile , già dalla prossima estate: sarà una poule a cinque ad assegnare scudetto e partecipazione alla Women's Uefa Champions League . Il consiglio della Figc ha infatti approvato un nuovo format per il massimo campionato, che prevede uno svolgimento in due fasi. IL NUOVO FORMAT - Nella prima, le dieci squadre ...

Barcellona, Xavi: 'Non siamo favoriti. Napoli da Champions sorteggio sfortunato' 2001 l'ultima gara in Coppa Uefa del Barcellona. 'E' un titolo che il Barça non ha, il Liverpool ci ... Sono molto motivato, anche se ti fa arrabbiare non sentire la musica della Champions'. Sulle ...

Tutte le partite della Champions League 2021/22 UEFA.com Paris-Real Madrid 1-0: decide un super gol di Mbappé allo scadere Al Parco dei Principi, il Paris Sant-Germain riesce a spuntarla in extremis sul Real Madrid. La squadra francesi ha il predominio per lunghi tratti e nel recupero trova il gol vittoria nell ...

Sporting - Manchester City 0-5: Guardiola & Co. a un passo dai quarti A Lisbona c'è troppo City per lo Sporting CP, che può solo arrendersi alla carica degli ospiti e chiudere la partita con cinque gol al passivo. I momenti chiave della gara 7': Mahrez apre le ...

