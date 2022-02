Inzaghi sicuro: “Non era mai successo prima di stasera!” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al termine della gara di San Siro contro il Liverpool, Simone Inzaghi ha rilasciato la consueta intervista post-partita. Ai microfoni di Prime Video, l’allenatore dell’Inter ha parlato dei vari aspetti della severa sconfitta: SULLA PARTITA – “Probabilmente dobbiamo sperare di non incontrare il Liverpool nelle altre partite. Abbiamo giocato una grande partita, sono orgoglioso della mia squadra. Avremmo meritato un gol. Loro hanno fatto un gol incredibile alla prima occasione. Questa prestazione deve essere di buon auspicio”. SULL’AVVERSARIO – “Penso che il Liverpool sia una delle due squadre più forti d’Europa e abbiamo tenuto testa. Sappiamo che nel calcio, queste serate sono così. È difficile commentare un risultato così, ma sappiamo che questo è il calcio”. CONCLUSIONI – “Deve essere un punto di partenza. Non abbiamo mai giocato con una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Al termine della gara di San Siro contro il Liverpool, Simoneha rilasciato la consueta intervista post-partita. Ai microfoni di Prime Video, l’allenatore dell’Inter ha parlato dei vari aspetti della severa sconfitta: SULLA PARTITA – “Probabilmente dobbiamo sperare di non incontrare il Liverpool nelle altre partite. Abbiamo giocato una grande partita, sono orgoglioso della mia squadra. Avremmo meritato un gol. Loro hanno fatto un gol incredibile allaoccasione. Questa prestazione deve essere di buon auspicio”. SULL’AVVERSARIO – “Penso che il Liverpool sia una delle due squadre più forti d’Europa e abbiamo tenuto testa. Sappiamo che nel calcio, queste serate sono così. È difficile commentare un risultato così, ma sappiamo che questo è il calcio”. CONCLUSIONI – “Deve essere un punto di partenza. Non abbiamo mai giocato con una ...

