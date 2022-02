Identificati gli imbrattatori con scritte no vax a Udine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi il Questore ed il dirigente della Digos hanno illustrato l’attività svolta a seguito di numerosi casi di imbrattamenti con scritte “no vax” , che hanno interessato nei mesi scorsi la provincia Udinese. A seguito di numerosi episodi di imbrattamento di muri perimetrali di scuole e di manufatti di proprietà del Comune di Udine posti in essere dal mese di dicembre alla scorsa settimana, gli agenti della Digos della Questura di Udine, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno condotto una dedicata attività di indagine, finalizzata all’identificazione degli autori, verosimilmente gravitanti all’interno del movimento contro i vaccini denominato “V V Guerrieri”. L’attività permetteva di acquisire diverse immagini che ritraevano due giovani, un uomo e una donna, nell’atto di imbrattare i muri ed i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi il Questore ed il dirigente della Digos hanno illustrato l’attività svolta a seguito di numerosi casi di imbrattamenti con“no vax” , che hanno interessato nei mesi scorsi la provinciase. A seguito di numerosi episodi di imbrattamento di muri perimetrali di scuole e di manufatti di proprietà del Comune diposti in essere dal mese di dicembre alla scorsa settimana, gli agenti della Digos della Questura di, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno condotto una dedicata attività di indagine, finalizzata all’identificazione degli autori, verosimilmente gravitanti all’interno del movimento contro i vaccini denominato “V V Guerrieri”. L’attività permetteva di acquisire diverse immagini che ritraevano due giovani, un uomo e una donna, nell’atto di imbrattare i muri ed i ...

Advertising

udine20 : Identificati gli imbrattatori con scritte no vax a Udine - - globalistIT : Ecco chi erano questi geni... - UdineseTV : Scritte no vax, identificati gli autori - - Hartmann_TWT : RT @Hartmann_TWT: In Italia gli UFO si chiamano OVNI. Nel 1978, l'allora presidente del consiglio Giulio Andreotti (e chi sennò?!) chiese a… - leonixyz : @stebaraz Al 100%. Gli svizzeri ci girano solo gli elettroni derivanti da centrali atomiche. Identificati uno per uno -