Gf Vip | Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó festeggiano il loro primo anno d’amore | ecco il regalo dell’ex gieffino alla sua compagna

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono sempre più innamorati. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della Casa del Gf Vip 5 e da allora non si sono più lasciati. Dopo ilincontro tra le mura di Cinecittà,proseguito la conoscenza fuori dal reality e senza le interferenze delle telecamere. La relazione è proseguita nel migliore dei modi, tanto che i due ragazzi hdeciso di andare a convivere. Complici e affiatati,condividono sui social laquotidianità con i fan. Ieri, durante la diretta di Casa Chi, l’attrice è comparsa insieme al ragazzo. Ospite della puntata Paolo Ciavarro, che come i due ex gieffini, ha incontrato la ...