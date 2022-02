Gasperini: «Nessun pessimismo, chi respira pessimismo stia attento a non intossicarsi» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia dell’impegno di Europa League contro l’Olympiacos, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League. Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato un po’ troppo bene tutti quanti, ma la Champions ci ha dato esperienza. Vincere l’Europa League? Non credo sia corretto parlarne da parte nostra, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in Europa, noi siamo dentro questa competizione, vi accorgerete domani che sarà una gara di grande valore. Incontriamo una squadra che è prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia dell’impegno di Europa League contro l’Olympiacos, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “È sempre una partita europea, anche se non è la Champions League. Ma quando va avanti questa manifestazione diventa molto prestigiosa e incontri squadre molto forti. Giocare tre anni in Champions ha abituato un po’ troppo bene tutti quanti, ma la Champions ci ha dato esperienza. Vincere l’Europa League? Non credo sia corretto parlarne da parte nostra, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in Europa, noi siamo dentro questa competizione, vi accorgerete domani che sarà una gara di grande valore. Incontriamo una squadra che è prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per ...

