Futuro Kessiè | l’Italia si allontana | spunta una nuova pretendente

TuttoMercatoWeb fa il punto sul Futuro di Franck Kessiè. L'ivoriano, come già noto da tempo, non rinnoverà con il Milan e lascerà i rossoneri a parametro zero in estate. Su di lui pare forte l'interessamento da parte di due squadre: la Juventus e il Barcellona. Secondo El Mundo Deportivo infatti, i catalani hanno messo nel mirino l'ex Atalanta, andando a superare momentaneamente la Vecchia Signora nella possibile trattativa di mercato. Negli ultimi giorni però pare essersi inserita una nuova pretendente: il PSG di Pochettino, pronto a offrire al giocatore un super ingaggio.

