Dopo l'eutanasia tocca alla cannabis. La Consulta boccia il Referendum. Inammissibile anche il quesito sulla responsabilità civile dei giudici (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte costituzionale, Dopo aver dichiara Inammissibile il Referendum sull'eutanasia (leggi l'articolo), ha bocciato anche il Referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis. Dichiarato Inammissibile anche il quesito sulla responsabilità civile dei giudici. Ad annunciarlo è stato il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

