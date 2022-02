Delray Beach | Seppi chiede strada a Korda a mezzanotte in tv

Advertising

infoitsport : ATP 500 Rio de Janiero e ATP 250 Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 2. Lorenzo Sonego e Fabio Fogni… - zazoomblog : ATP Delray Beach 2022 risultati 15 febbraio: Korda si regala Seppi avanti Sock Giron e Mannarino - #Delray #Beach… - sportface2016 : #Tennis, Atp 250 #DelrayBeach: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 16 febbraio con Andreas #Seppi - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - im_jordanv : ???? | Pure a Delray Beach c'è una bella sessione serale... - ???? Kokkinakis v Korda ???? (!) - ???? Sock v Altmaier ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Delray Beach

Dopo il secondo turno a Dallas, il (quasi) trentottenne altoatesino supera il taglio del primo turno nel '250' di(dove ha raggiunto i quarti di finale nella stagione antecedente allo ...Nel secondo set aumentano le percentuali al servizio e a inizio parziale i due tennisti non subiscono più break. I game passano e si rimane on serve fino al 5 - 4 dell'altoatesino. Qui Seppi sale in ...DELRAY BEACH (USA) - Gli americani Sebastian Korda e Jack Sock superano il primo turno nel "Delray Beach Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 664.275 dollari che si sta disputando sul ...RISULTATI 15 FEBBRAIO ATP DELRAY BEACH 2022 Cameron Norrie Bye Oscar Otte batte Yoshihito Nishioka 7-6 (8) 6-3 (ieri) Andreas Seppi batte Peter Gojowczyk 7-5 6-4 (ieri) Sebastian Korda batte Thanasi ...