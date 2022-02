Delia e Alex, confronto sul bacio con Barù finisce male: lei minaccia di spaccare una bottiglia – VIDEO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima che tornasse il sereno tra Alex Belli e Delia Duran, tra i due è andato in scena un confronto imperdibile nel corso del quale la venezuelana ha alzato i toni arrivando persino a minacciare di rompere una bottiglia di vetro. Delia e Alex: confronto sul bacio con Barù A far scaldare gli animi sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prima che tornasse il sereno traBelli eDuran, tra i due è andato in scena unimperdibile nel corso del quale la venezuelana ha alzato i toni arrivando persino are di rompere unadi vetro.sulconA far scaldare gli animi sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - GrandeFratello : Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate... è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia?… - GrandeFratello : Alex e Delia: scoppia di nuovo la passione ?? #GFVIP - ceci_patrizia : fino a due ore fa le sparlava dietro ALEX E DELIA FATE SCHIFO #jerù - Irisamat0 : Delia ha capito quello che gli stava dicendo Alex su Jess ( che fuori è forte) ecco perché ha fatto di tutto per fa… -