Calendario Champions League 2022 oggi, programma 16 febbraio: orari, canali tv, streaming Sky, Prime e Infinity (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo le Prime sfide di ieri, la Champions League 2021-2022 torna nuovamente in scena, in questo mercoledì 16 febbraio 2022, per la seconda parte del programma relativo all’andata degli ottavi di finale. Due le partite in agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: l’attesissima Inter-Liverpool, con gli uomini di Inzaghi pronti a gettare il guanto di sfida a quelli di Klopp, e Salisburgo-Bayern. Di seguito il programma dettagliato di mercoledì 16 febbraio 2022 e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in palinsesto. Mercoledì 16 febbraio21.00 Diretta Gol Champions League – Sky ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo lesfide di ieri, la2021-torna nuovamente in scena, in questo mercoledì 16, per la seconda parte delrelativo all’andata degli ottavi di finale. Due le partite in agenda, entrambe con calcio d’inizio fissato per le 21: l’attesissima Inter-Liverpool, con gli uomini di Inzaghi pronti a gettare il guanto di sfida a quelli di Klopp, e Salisburgo-Bayern. Di seguito ildettagliato di mercoledì 16e le varie possibilità, fra, satellite ein chiaro per seguire le gare in palinsesto. Mercoledì 1621.00 Diretta Gol– Sky ...

Advertising

IlarioGra : La #PremierLeague ha chiesto il permesso o ha messo in calendario Manchester United-Brighton&fregandosene dei due o… - AlbOr_EsSence : Juve e Atalanta calendario a confronto: dove Allegri può prendere il largo - infoitsport : Calendario Champions League 2022, orari partite 15-16 febbraio: canali tv, streaming, programma Canale5, Sky e Prime - Valerio000j : @_IlBoris @matteo_milan91 Se in lega c'è gente seria ci portano in Champions a botte di rigori inventati, altriment… - cuginovaipiano : @MissPerestrojka L’unica certezza del calendario è che non possono esserci altri eventi in concomitanza con la Champions League -