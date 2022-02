BSB | Haslam | So di poter riportare la Kawasaki al successo - News

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo un biennio complicato da pilota ufficiale HRC nel mondiale Superbike, quest'anno ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma per Leon. Il forte pilota inglese tornerà infatti in patria ...

Advertising

MotorcycleSp : Leon Haslam sta ufficialmente tornando nel campionato britannico Superbike. Dopo la fine della sua p... #altri #BSB… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Leon Haslam tornerà nel British Superbike nella stagione 2022, correndo con la Kawasaki Ninja ZX-10RR del Lee Hardy Racing… - gponedotcom : Leon Haslam tornerà nel British Superbike nella stagione 2022, correndo con la Kawasaki Ninja ZX-10RR del Lee Hardy… - Tuttipazziperi1 : Conclusa l'avventura nella @WorldSBK, il pilota inglese torna nel campionato britannico con la @RaceKawasaki di… - corsedimoto : #BSB @realleonhaslam correrà nel @OfficialBSB 2022 con @LeeHardyRacing @Kawasaki_News -

Ultime Notizie dalla rete : BSB Haslam

: "So di poter riportare la Kawasaki al successo"e 8 Ore di Suzuka: lo stakanovista LeonIl progetto è notevole: Leon , siglato il contratto correrà nel campionato "domestico" ,...: Danny Kent e Christian Iddon al via con Buildbase Suzuki: "Rispetto al 2018, sarà tutto più difficile" "Pocket Rocket" è consapevole che questa nuova avventura nella serie d'oltremanica ...Leon Haslam lo aveva spiegato più volte: qualora non avesse trovato un poto fisso nel mondiale SBK, sarebbe tornato a correre in patria, nel British Superbike. Il pilota inglese, 39 da compiere ...Dopo un biennio complicato da pilota ufficiale HRC nel mondiale Superbike, quest'anno ci sarà un vero e proprio ritorno di fiamma per Leon Haslam ... al successo nel BSB". La nuova avventura ...